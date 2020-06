Security and Intelligence Services (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Security and Intelligence Services (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.06.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2020 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 INR gegenüber 4,95 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 22,10 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,55 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 17,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,50 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,85 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 70,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 37,56 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 85,12 Milliarden INR beziffert.

