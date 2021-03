Milliardär Jim Simons investiert in diese Biotech-Aktien

• Jim Simons tritt als Vorsitzender von Renaissance Technologies zurück• WAVE Life Sciences will bei Huntington Abhilfe schaffen• Zogenix konzentriert sich ebenfalls auf seltene Krankheiten

Hedgefonds-Manager Jim Simons hat sich über Jahre den Ruf eines geübten Börsenprofis aufgebaut und insbesondere mit seinem Hegefonds Renaissance Technologies ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Mit mittlerweile 82 Jahren hat er sich aus den operativen Geschäften seines Fonds zurückgezogen, auch wenn er weiterhin als Board-Mitglied aktiv ist.

Bevor er jedoch seinen Posten als Chairman abgab, wurde er im aktuell viel beachteten Biotech-Sektor noch einmal aktiv. Dabei zogen zwei Unternehmen, von denen er mehrere hunderttausend Anteilsscheine erwarb, seine Aufmerksamkeit auf sich.

WAVE Life Sciences-Aktie

Das erste dieser Biotech-Firmen ist WAVE Life Sciences. Das Unternehmen hat sich auf genetische Medizin spezialisiert und entwickelt Nukleinsäuren, die in der Therapie und Diagnostik Anwendung finden. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Krankheiten, für die es noch keine, oder nur sehr eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten gibt. So hat WAVE Life Sciences beispielsweise ein Entwicklungsprogramm für die Huntington-Krankheit erarbeitet und mehrere Medikamentenkandidaten entwickelt, die sich bereits in unterschiedlichen Studienphasen befinden. Neben Huntington arbeitet das Unternehmen auch noch an Behandlungsmethoden für weitere seltene Krankheiten, wie unter anderem amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder auch Muskeldystrophie Duchenne (DMD).

Anfang März informierte das Biotech-Unternehmen über seine Bilanz zum Jahr 2020, wobei es einen Verlust von 149,9 Millionen US-Dollar offenbarte. Allein im vierten Quartal 2020 hatte WAVE Life Sciences ein Minus von 28,8 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen. Beide Ergebnisse stellen jedoch Verbesserungen im Vorjahresvergleich dar. Und auch Jim Simons scheint in dem Biotech-Unternehmen noch großes Potenzial zu sehen: Daher erwarb Renaissance Technologies im vierten Quartal 2020 insgesamt 235.620 Anteilsscheine an WAVE, was gemessen am aktuellen Kurs der Aktie einem Wert von 2,26 Millionen US-Dollar entspricht (Stand ist der 18. März 2020).

Dabei ist Simons nicht der einzige, der dem Biotech-Unternehmen noch einiges zutraut. Die sieben von FactSet befragten Analysten bescheinigen der WAVE Life Sciences-Aktie ein mittleres Kursziel von 16,857 US-Dollar, was einem Aufschlag auf den aktuellen Kurs von 75,78 Prozent entspricht.

Zogenix-Aktie

Das andere Biotech-Unternehmen, bei dem Renaissance Technologies kurz vor dem Abschied von Chairman Jim Simons noch zugegriffen hat, ist Zogenix. Auch dieses Unternehmen hat sich auf die Behandlung von seltenen Krankheiten spezialisiert. Dabei hat Zogenix ein Mittel, das durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sowie die europäische Gesundheitsbehörde EMA bereits zugelassen wurde: Fintepla wird bei durch das Dravet-Syndrom ausgelöster Epilepsie eingesetzt. Und auch mit einer anderen Arznei zur Behandlung von TK2D befindet sich Zogenix bereits in einem fortgeschrittenen Teststadium.

Das Biotech-Unternehmen erwirtschaftete in 2020 insgesamt einen Umsatz von 13,6 Millionen US-Dollar, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber 2019 entspricht. Allerdings fuhr Zogenix 2020 auch einen Nettoverlust von 209,4 Millionen US-Dollar ein. Dass dieser geringer ausfiel als noch 2019, war zu einem Großteil der Übernahme von Modis geschuldet, wie es im Finanzbericht des Unternehmens heißt.

Im vierten Quartal 2020 erwarb Renaissance Technologies insgesamt 245.000 Anteilsscheine an dem biopharmazeutischen Unternehmen, was gemessen am aktuellen Kurs der Aktie einem Gegenwert von 4,91 Millionen US-Dollar entspricht (Stand ist der 18. März 2020).

Auch hier zeigen sich die von FactSet befragten Analysten äußerst positiv. Die zehn Analysten trauen der Zogenix-Aktie im Mittel einen Anstieg auf 47,30 US-Dollar zu, was einem Plus von 135,56 Prozent gleichkommt.

