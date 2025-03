SFC Energy Aktie News: SFC Energy tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von SFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 24,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die SFC Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 24,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SFC Energy-Aktie bis auf 24,65 EUR. Bei 25,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 137.163 SFC Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 28,35 EUR. 14,31 Prozent Plus fehlen der SFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,73 Prozent könnte die SFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SFC Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,00 EUR je SFC Energy-Aktie aus.

SFC Energy gewährte am 19.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. SFC Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,98 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

SFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von SFC Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass SFC Energy im Jahr 2024 0,597 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

