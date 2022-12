Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag schwächer

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 26,70 EUR. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.289 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,19 EUR an. Gewinne von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 18,12 EUR. Mit Abgaben von 47,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2018 mit 1,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,61 GBP.

Am 27.10.2022 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 95.749,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60.044,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

