Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 29,32 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,6 Prozent auf 29,32 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 29,49 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2.972.678 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 29,49 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 0,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 32,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2023 mit 1,03 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,46 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 101.303,00 USD umgesetzt.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 3,86 USD im Jahr 2024 aus.

