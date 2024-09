Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 164,62 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 164,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 163,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 148.016 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. 14,74 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 27,42 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Aktie aus.

