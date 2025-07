Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 218,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 218,10 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 218,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,10 EUR. Zuletzt wechselten 380.381 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,27 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Mit Abgaben von 30,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,36 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 224,80 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 2,57 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

