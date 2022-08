Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:22 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 110,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 109,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.645 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,55 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,11 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,69 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 12.05.2022. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,94 Prozent auf 17.040,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Siemens die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 6,91 EUR im Jahr 2022 aus.

