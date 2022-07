Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag billiger

Die Siemens-Aktie musste um 12.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 94,81 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 94,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,91 EUR. Bisher wurden heute 519.182 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 157,23 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.040,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

