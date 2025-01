Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 194,84 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 194,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 194,08 EUR ein. Bei 197,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 297.263 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,31 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,38 EUR.

Siemens ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 20,81 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,17 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50

Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Gewinne in Europa: STOXX 50 in Grün