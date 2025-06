Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 215,25 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 215,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 212,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,20 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 410.511 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,75 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,00 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 225,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 2,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

