Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 19.05.2022 12:22:00 Uhr um 3,0 Prozent auf 110,26 EUR nach. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,74 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,10 EUR. Zuletzt wechselten 609.826 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,96 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 30,20 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,92 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Abschläge von 4,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 166,46 EUR aus.

Am 12.05.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.040,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Rückzug aus Russland nach 170 Jahren

Siemens-Aktie sackt ab: Siemens wächst deutlich - Marge sinkt jedoch - Firmenverkäufe

Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com