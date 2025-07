Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,75 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 219,75 EUR. Bei 219,60 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 221,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 321.764 Stück.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 45,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 2,57 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 19,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

