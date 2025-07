Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 224,90 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 224,90 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 226,55 EUR. Mit einem Wert von 222,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 689.356 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 15.05.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

