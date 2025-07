Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 223,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,1 Prozent auf 223,85 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,85 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.257 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 9,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,30 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

