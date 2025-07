Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag kaum verändert

Siemens im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 218,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 218,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 218,95 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 215,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 486.883 Stück.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 30,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,16 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

