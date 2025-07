Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit KursVerlusten

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 215,95 EUR ab.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 215,95 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie sank bis auf 215,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 291.239 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,38 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,22 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

