Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens

Um 04:22 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 107,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 107,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 499.673 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 15,23 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 146,38 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.867,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.085,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,26 EUR je Siemens-Aktie.

