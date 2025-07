Siemens Aktie News: Siemens fällt am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 219,90 EUR ab.

Die Siemens-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 219,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 219,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.580 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,16 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,71 EUR fest.

