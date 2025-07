Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün

Kurs der Siemens

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 231,15 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 231,15 EUR. Bei 232,10 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 63.512 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 5,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 53,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,30 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 2,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,76 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Am 06.08.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,71 EUR fest.

