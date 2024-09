Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 183,74 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 183,74 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,00 EUR aus. Bei 181,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.117.428 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

