Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Siemens

Die Siemens-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 96,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 96,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,04 EUR. Zuletzt wechselten 111.541 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 38,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,08 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,66 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.867,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.085,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,37 EUR je Aktie belaufen.

