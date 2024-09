Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag südwärts

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 181,66 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 181,66 EUR ab. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,16 EUR nach. Mit einem Wert von 181,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239.553 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 52,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,89 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 198,50 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

