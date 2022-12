Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Einbußen

Die Siemens-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 129,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 17.778 Stück.

Bei einem Wert von 157,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 18,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 38,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 147,09 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 17.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.444,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.573,00 EUR ausgewiesen.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 31.01.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 8,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

