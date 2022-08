Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag schwächer

Die Siemens Energy-Aktie musste um 01.08.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 15,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,53 EUR. Bei 16,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 932.592 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 25,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,98 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,45 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens Energy am 08.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 02.08.2023.

Redaktion finanzen.net

