Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Verlusten

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 18,27 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 18,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 124.765 Stück.

Bei 28,33 EUR erreichte der Titel am 01.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 35,51 Prozent niedriger. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,72 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,13 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 09.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5.956,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.541,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.05.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

