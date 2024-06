Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,06 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,06 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,24 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 851.136 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2024). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 10,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 73,39 Prozent sinken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,069 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,373 EUR im Jahr 2024 aus.

