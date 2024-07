Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Montagvormittag nach

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 26,27 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,27 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,25 EUR nach. Bei 26,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 96.011 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,426 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester