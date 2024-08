Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 24,28 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 24,28 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,54 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.565.555 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 13,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,63 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,062 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 25,69 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,525 EUR je Siemens Energy-Aktie.

