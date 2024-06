Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 24,48 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,61 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.033 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,01 EUR markierte der Titel am 28.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,85 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,416 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,96 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,342 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

