Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 54,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:46 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.955 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,11 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

