Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 51,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 51,76 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.074 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 9,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,27 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

