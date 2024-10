Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 51,08 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 51,56 EUR. Bisher wurden heute 98.548 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,82 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,51 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,99 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

