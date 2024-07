Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 53,94 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.763 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,79 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

