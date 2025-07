Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 45,87 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 45,87 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.253 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,47 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

