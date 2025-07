Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Buy

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57,80 auf 57,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei bislang ein schwieriges Jahr für die Bayern, schrieb Sam England in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal Ende Juli. Das Geschäft laufe zwar recht gut, Unsicherheiten hinsichtlich Zöllen und den Anteilsabbau der Mutter Siemens belasteten aber die Aktien. England sieht diese Themen zunächst noch dominieren, rechnet aber mittelfristig mit einer Neubwertung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com