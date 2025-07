Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 48,85 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.104 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,71 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,64 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,36 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie verdient. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

