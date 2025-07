Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,93 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,93 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,01 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.077 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,01 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,36 EUR aus.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

