Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 48,60 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 48,60 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,87 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,35 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 202.929 Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 20,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 17,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,36 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

