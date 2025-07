Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 48,77 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,98 EUR zu. Bei 48,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359.039 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 16,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,37 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

