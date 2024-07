Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,46 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.293 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 4,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,84 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

