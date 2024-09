Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag fester

Siemens Healthineers im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 49,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,75 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 49,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.272 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,58 EUR fiel das Papier am 20.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,20 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker