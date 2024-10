Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 51,98 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,98 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 51,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.799 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,85 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 12,45 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

