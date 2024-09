Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Siemens Healthineers im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 50,00 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,00 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,10 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,90 EUR. Bisher wurden heute 9.053 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,84 Prozent.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,49 EUR.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,21 EUR je Aktie belaufen.

