Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 51,38 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 51,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,22 EUR. Bei 51,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 177.790 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 45,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,99 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

