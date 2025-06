Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 47,74 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 47,74 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,74 EUR zu. Bei 47,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.667 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,50 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 13,68 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,97 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,39 EUR je Aktie.

