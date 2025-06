Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.255 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 21,34 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 10,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,97 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 07.05.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens Healthineers am 30.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

