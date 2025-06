Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,06 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,06 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,51 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 927.358 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 26,96 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 10,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,97 EUR.

Am 07.05.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,39 EUR je Aktie belaufen.

