Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

29.05.25 09:27 Uhr

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent nach oben auf 24.196,90 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,136 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,902 Prozent fester bei 24.255,01 Punkten, nach 24.038,19 Punkten am Vortag. Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.255,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.194,15 Punkten erreichte. DAX seit Jahresbeginn Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,782 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.04.2025, einen Stand von 22.425,83 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2025, den Stand von 22.551,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2024, betrug der DAX-Kurs 18.473,29 Punkte. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.325,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern registriert. Gewinner und Verlierer im DAX Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 3,84 Prozent auf 226,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,38 Prozent auf 226,60 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 35,56 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,74 Prozent auf 47,92 EUR) und Porsche (+ 1,64 Prozent auf 43,45 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Vonovia SE (-4,91 Prozent auf 28,09 EUR), Heidelberg Materials (-1,32 Prozent auf 176,30 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.875,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,51 Prozent auf 50,98 EUR) und EON SE (-0,45 Prozent auf 15,46 EUR). Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 664.445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 307,162 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX. Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten. Redaktion finanzen.net

