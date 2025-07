Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1.809,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 1.809,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.804,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.843,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.171 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 7,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 75,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,43 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.842,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

